Arrestaties om ’grootschalige’ wapenhandel

Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - De politie heeft zeven mannen aangehouden voor „grootschalige” handel in vuurwapens. Arrestatieteams pakten de verdachten de afgelopen weken tijdens diverse acties op en doorzochten in totaal tien panden in Dordrecht, Rotterdam en Breda. Bij de vermeende handelaren vond de politie onderdelen van vuurwapens, dozen met munitie, één compleet vuurwapen, een alarmpistool en een kleine hoeveelheid drugs.