Premium Het beste van De Telegraaf

De appjes van de politie in Horst: over ‘klapkut’, ‘putjeskont’ en ‘dik vettig bloed’

Door Sjors van Beek Kopieer naar clipboard

Ⓒ Debby Frissen

MAASTRICHT - Talloze whatsappjes die hebben geleid tot het ontslag en straffen van politieagenten uit de Limburgse basiseenheid in Horst zijn donderdag openbaar gemaakt. Ze staan in documenten van de commissie die adviezen uitbrengt over disciplinaire straffen van politieambtenaren.