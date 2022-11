Recordjackpot valt in Amerika: 2,04 miljard dollar

Da meldt persbureau Reuters. De hoofdprijs is extreem hoog omdat de jackpot al sinds 3 augustus niet meer was gevallen. De kans om de jackpot te winnen, bedroeg volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. Een lot kostte 2 dollar.

De winnaar, van wie de identiteit nog niet bekend is, kan het volledige bedrag in 29 jaarlijkse betalingen laten uitkeren, maar kan er ook voor kiezen om één groot bedrag te ontvangen. In dat laatste geval is het minder en gaat het om 997,6 miljoen dollar. Powerball-winnaars kiezen meestal voor de eenmalige uitbetaling.

De winnaar zal niet lang zijn of haar anonimiteit behouden. De wet in Californië schrijft voor dat de naam van de winnaar openbaar wordt.

Tot nu toe was de grootste lottowinst ooit in de Verenigde Staten 1,58 miljard dollar in 2016. Toen moesten drie winnaars uit Californië de hoofdprijs delen.