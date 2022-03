Oorlog in Oekraïne Vrijdag 18 maart LIVE | Oekraïne meldt: geen doden bij beschieting theater Marioepol

Ⓒ ANP / AFP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu drie weken. In zijn dagelijkse toespraak heeft Volodimir Zelenski de Russische strijdkrachten gewaarschuwd. „Wij zijn nu anders dan in 2014”, zei de Oekraïense president in de nacht van donderdag op vrijdag in een video op Facebook over de annexatie van de Krim die destijds „zonder slag of stoot” verliep.