’Wethouder Urk bagatelliseert rol in bedrijf van drugsverdachte zoon’

Post kwam in augustus in opspraak toen zijn zoon werd gearresteerd, nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs tussen de bloemen in zijn vrachtauto had gevonden. Daardoor kwam aan het licht dat Post vervoersmanager was bij het bedrijf van zijn zoon.

Volgens de wethouder, die zijn taken in afwachting van het onderzoek in augustus neerlegde, stelde de functie niet veel voor, maar de onderzoekers hebben vastgesteld dat Post jarenlang 15 tot 20 uur per week voor het bedrijf werkte. Toen de coronacrisis uitbrak, namen zijn werkzaamheden nog fors toe. Post regelde ook het bloementransport waarbij zijn zoon werd opgepakt. De zoon zit vast in Engeland en claimt onschuldig te zijn.

De onderzoekers hebben opvallend vaak gehoord dat Urkers vinden „dat je je aan de regels moet houden, maar dat je ook pragmatisch moet zijn”, schrijven zij. Urk laat zich voorstaan op zulk soort gedrag. „De kracht van deze cultuur is kostbaar, maar Urk is een gemeente als alle andere in Nederland. Wethouders zijn vertegenwoordigers van de overheid en hebben een voorbeeldfunctie. Dat besef en de bijbehorende houding hebben we op Urk onvoldoende aangetroffen.”

De gemeenteraad van Urk bespreekt de uitkomsten van het onderzoek dinsdagavond in een ingelaste vergadering.