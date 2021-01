’Kittens-sekteleider’ krijgt 1075 jaar (!) cel om misbruik

De 64-jarige Oktar, die op zijn eigen tv-kanaal danste met schaars geklede vrouwen en hen ’kittens’ noemde, werd in 2018 opgepakt. Veel van zijn volgers zijn ook gearresteerd. Er staan 236 verdachten terecht, van wie er 78 zijn aangehouden.

Op zijn zender A9 hield Oktar veel debatten over religie, wat hem een grote schare aanhangers opleverde. Het kanaal kreeg twee jaar geleden een boete van de Turkse mediawaakhond omdat vrouwen er in een verkeerd daglicht werden gesteld.

In Rotterdam bezorgd

De islamitische goeroe heeft onder meer boeken geschreven over het creationisme, een leer die stelt dat het heelal en het leven op aarde door een schepper zijn gecreëerd. Zijn boek De Atlas der Schepping belandde onder meer in de boekenkast van ECB-baas Christine Lagarde. Hij gebruikte een pseudoniem.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Oktar heeft de beschuldigingen ontkend en stelt dat hij het slachtoffer is van een hetze. Hij weerspreekt ook banden te hebben met de islamitische Turkse filosoof en politicus Fethullah Gülen, die door de regering van president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor een mislukte staatsgreep.

Oktar veroordeelt homoseksualiteit en stelt verder dat de PKK, de Koerdische militante beweging in Turkije, het grote kwaad is. Zijn werk werd onder meer in Rotterdam (en andere Nederlandse steden) huis-aan-huis bezorgd. Wie de afzender was, bleef in het ongewisse.

’Duizend vriendinnen, ik ben heel potent’

Oktar vertelde de rechter in december dat hij zo’n duizend vriendinnen had. Hij heeft zichzelf ook „buitengewoon potent” genoemd. In de jaren 90 was hij de leider van een sekte die verzeild raakte in een serie seksschandalen.

Slachtoffers – vrouwen vol siliconen die schaars gekleed voor hem moesten dansen – zijn de afgelopen twee jaar naar voren getreden. „Er waren 17 andere seksslavinnen, die allemaal Oktar halfnaakt moesten bedienen. Hij sloeg ons, vloekte naar ons, misbruikte ons en dwong ons tot geslachtsgemeenschap”, vertelde een voormalige ’kitten’. „Ik probeerde vijf keer te ontsnappen. Tevergeefs. Hij had 60 bewapende lijfwachten.”