’Bende laat meisje (16) wekenlang seks hebben in kelder’

De tiener was in november na ruzie op school samen met haar Franse vriendje van huis weggelopen en naar Brussel gereisd. Daar ’verkocht’ haar vriend het meisje vervolgens voor cash en drugs ter waarde van 2.000 euro aan de bende, zo schrijven Belgische media.

Haar ’vriendje’ bleef nog even bij haar maar zou nadien zonder omkijken terug naar Frankrijk vertrokken zijn. Van hem is voorlopig geen spoor.

Sekswerk in kelder

De Brusselse jongeren maakten daarna een profiel aan voor het meisje op een bekende prostitutiesite. Ze beheerden haar telefoon en ze werd voortdurend door één van de zeven bewaakt. In een huis in Ukkel, ten zuiden van Brussel, zou een kelder zijn ingericht als een plek „om klanten te ontvangen.” Ook had ze seks in hotels.

Volgens een bron van Het Nieuwsblad zou er in een van de in beslag genomen telefoons een klantenbestand van wel 160 namen zitten. Na een inval vorige week kon het Franse meisje bevrijd worden door de politie.

Bende oproerkraaiers

De verdachten zitten vast in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Een deel van de zevenkoppige bende, allen tussen de 20 en de 25, kwam eerder al in beeld als de beruchte groep straatschoffies van het Jacques Franckplein in Sint-Gillis bij Brussel. Die terroriseerden begin 2018 de politie met zelfgemaakte bommen waarbij een politieauto deels in vlammen zou zijn opgegaan.