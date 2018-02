Abou Jahjah noemt partij be.one

De 46-jarige Abou Jahjah maakte in mei vorig jaar bekend met een nieuwe partij te komen, onder meer om de positie van migranten te verbeteren. De politicus richtte begin deze eeuw de Arabisch-Europese Liga (AEL) op in Antwerpen. Hij zei in 2003 bij de lancering van de Nederlandse AEL-afdeling voor invoering van de sharia te zijn. Een jaar later sprak hij steun uit voor het doden van westerse militairen in Irak.

Een uitzending van Zomergasten van de VPRO waarin hij vorig jaar te gast was, trok bijna een half miljoen kijkers. De Belgische krant De Standaard nam vorig jaar afscheid van Abou Jahjah als columnist omdat hij onvoldoende afstand nam van een aanslag in Jeruzalem waarbij Israëlische militairen omkwamen.