Man zorgt voor vloedgolf in stripclub

De 20-jarige Pedro Alberto Bernar-Santiago werd door ooggetuigen gezien toen hij besloot het toilet in de Treasure Club te verbouwen. Helaas voor hem en de complete stripclub, schopte hij de bovenkant van de wc er af, waar het hele sanitair aan vasthing. Dit meldt AP.

Resultaat: vloerbedekking volledig vernield, hoofdlobby van de stripclub compleet onder water en 4000 dollar aan schade. Bernar-Santiago besloot te vluchten, maar werd niet veel later gearresteerd en aangeklaagd. Waarom hij zo in woede uitbarstte, is vooralsnog niet bekend.