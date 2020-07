Gewonde door schietincident Enschede, drie arrestaties

Meteen na het incident deelde de politie de vraag om uit te kijken naar een zwarte Citroen C3. Ook een kenteken kon meteen gegeven worden (begint met 82-SXG-..). Een uur later werd de auto aangetroffen in Doetinchem.

De drie inzittenden zijn alle drie aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij dit incident. De recherche onderzoekt nu of zij inderdaad iets met de schietpartij te maken hebben.

Hulpdiensten zijn dinsdag massaal aanwezig gekomen bij de Zuidhollandlaan. De straat is afgezet. De omstandigheden rond het incident zijn nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen die Tubantia sprak, is het slachtoffer een jongeman. De politie doet geen uitspraken over de identiteit.

Regionale media meldden dat de schietpartij in de buurt van een basisschool was, maar de politie kon dat niet bevestigen. In Enschede is de schoolvakantie inmiddels begonnen.