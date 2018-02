Een jaloersmakende reis naar de zon

Goed. Ik had dus mijn moeder aan de lijn en ik vertelde haar dat er een elektrische auto de ruimte is ingeschoten met achter het stuur een pop in een astronautenpak. Het is een rode cabriolet en hij is op weg naar de zon, zei ik. En de pop hebben ze Starman genoemd, naar het liedje van David Bowie. Mijn moeder is 86 lentes jong. Ze begon te lachen. Waarom zouden ze dat doen, jongen? Je moet niet alles geloven!