Coalitie met partij Richard de Mos van tafel: strafrechtelijk onderzoek blijkt obstakel

„We gaan een brede opdracht neerleggen voor een meerderheidscoalitie”, laat Robert van Asten van D66 weten. „We hebben al mensen klaarstaan voor de klus.” Richard de Mos is teleurgesteld in de uitkomst en op het voortijdig uitlekken van hiervan in de media. De partij verzocht het dagelijks bestuur van de gemeenteraad om aangifte te doen van het lekken. „Er wordt nu onderzocht of hier sprake is van een strafbaar feit”, zegt Chris van der Helm van het presidium. „Het is een gotspe dat partijen die zeggen zich zorgen te maken over de steeds lager wordende opkomst bij verkiezingen doen aan uitsluiting en obstructie van de grootste partij van de stad”, reageert De Mos.

GroenLinks en D66 sloten een coalitie met Hart voor Den Haag al op voorhand uit vanwege het onderzoek. Ook de knieval van Rachid Guernaoui en Richard de Mos om af te zien van het wethouderschap zorgde niet voor een omslag bij deze partijen. De combinatie van de drie grootste partijen, Hart voor Den Haag (9 zetels), D66 (8 zetels) en VVD (7 zetels) viel hierdoor af. De PvdA ziet om dezelfde reden geen brood in samenwerking met de grootste partij. De Partij voor de Dieren haakte af vanwege eerder uitspraken van Oplaat. Zo stelde de informateur eerder ’dat de Wet Dieren het gevolg is van het ongebreidelde jihadisme van de Partij voor de Dieren’. De VVD daarentegen riep juist op om recht te doen aan de verkiezingsuitslag.

Ook bij andere varianten vergelijkbare bezwaren

Ook bij andere varianten met Hart voor Den Haag en andere partijen leven ’vergelijkbare bezwaren of is er onvoldoende politieke wil om inhoudelijk te onderhandelen’, stelden Oplaat en Boogaard vast. „Gegeven het feit dat er verschillende andere politieke combinaties zonder Hart voor Den Haag mogelijk zijn, is het in het belang van de stad om het initiatief nu door te geven aan D66.”

Wel geven de informateurs aan dat het voortslepende onderzoek van het Openbaar Ministerie ’ een schaduw werpt over de lokale democratie’. Eerder deze week kwam naar buiten dat de zaak waarschijnlijk pas in 2023 wordt behandeld en niet dit jaar. „Middenin het formatieproces. Daar zet ik wel vraagtekens bij qua timing”, aldus De Mos.