’Als je mooiste duif wordt gepakt, sta je op ontploffen’ Leidse duivenmelkers vrezen ’beschermde’ slechtvalk: ’Jonge duiven als rode lap op stier’

Leidse duivenmelkers maken zich grote zorgen over het lot van hun ’kinderen’ Ⓒ Taco van der Eb

LEIDEN - Met nauwelijks dertien broedgevallen was hij bijna verdwenen uit Nederland, maar sinds het verbod op insecticiden is de slechtvalk aan een opmars bezig. Geholpen door de plaatsing van speciale nestkasten, zoals die in de Leidse Uniper-centrale, is de grote valkensoort niet meer weg te denken uit de stad. En daar is niet iedereen even blij mee. „Niemand begrijpt wat we als duivenmelkers doormaken, onze jonge duiven zijn als een rode lap op een stier.”