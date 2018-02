Mens heeft al 14.000 jaar emotionele band met hond

Het graf, met daarin overblijfselen van een man, een vrouw en twee honden, werd in 1914 door werklui bij Bonn in Duitsland bij toeval ontdekt. Recent onderzoek wees uit dat de resten 14.000 jaar oud zijn. Daarmee is volgens Janssens het oudste bewijs gevonden dat honden niet alleen getemd waren, maar dat ze waarschijnlijk ook intensief werden verzorgd.

Uit de schade aan het gebit blijkt dat de pup een zware infectie had opgelopen. Normaal zou zo'n dier hooguit nog drie weken leven. Maar deze hond heeft het door intensieve verzorging nog acht weken volgehouden.

,,Dat de honden ook nog eens met hun vermoedelijke baasjes zijn begraven, suggereert dat er 14.000 jaar geleden al een unieke zorgrelatie tussen mens en hond was.''