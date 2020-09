Zeeuwse brandweer: 140 keer op pad voor storm Odette

Sluis in Zeeuws-Vlaanderen kreeg de meeste stormschade voor de kiezen: daar moest de brandweer 35 maal uitrukken, gevolgd door Terneuzen met 24, meldt Zeeland Veilig.

De vorige herfststorm was op 29 oktober 2017. Twee jaar op rij geen herfststorm is zeer uitzonderlijk. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1994 en 1995. In het najaar van 2017 woedden er ook stormen op 13 september en op 5 oktober. In 2016 was op 20 november de eerste en enige herfststorm.

Vlaamse kust

De storm ging ook in België tekeer en verrichtte schade aan veel strandhuisjes. Vooral de kustregio is flink getroffen. Er kwamen meer dan duizend oproepen binnen en in sommige brandweerzones liepen de wachttijden op tot twee uur, meldt Nieuwsblad. Er zijn rukwinden gemeten van boven 110 kilometer per uur. Op verschillende plaatsen is er ook wateroverlast.

Bekijk ook: Eerste officiële herfststorm sinds 2017 een feit