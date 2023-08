Overvallers maken minstens 10 miljoen euro buit in Parijse juwelierszaak

Volgens een bron bij de politie raakte niemand gewond. Het parket van Parijs heeft de zaak doorverwezen naar de BRB, de brigade voor zwaar banditisme.

Piaget bevindt zich in de Rue de la Paix, die samen met de aangrenzende Place Vendôme wereldwijd bekend is voor zaken met de meest prestigieuze merken sieraden en luxe uurwerken. De vorige gewapende overval op een luxe juwelier in de Franse hoofdstad was eind april. Drie mensen op twee motorfietsen beroofden toen rond 14.00 uur Bulgari aan de Place Vendôme. De schade werd geschat op enkele miljoenen euro's.