Half miljoen euro in boodschappentassen Rotterdam

De politie meldt dat ’een gezonde dosis nieuwsgierigheid’ hen maandag bracht naar de woning aan de Boezemkade. Mogelijk betrof het een safe house, een pand waar geld wordt bewaard of verdovende middelen worden opgeslagen, bewerkt en verhandeld.

En dat bleek inderdaad zo te zijn. In het luxueuze appartement werden dure schoenen en riemen met een waarde van honderden euro’s per stuk gevonden. Ook lagen er drie horloges met een aanschafprijs van boven de 10.000 euro per stuk. Daarnaast vonden de agenten een vuurwapen en een houder met patronen.

De politie heeft de waardevolle spullen in beslag genomen, óók de dikke BMW die in de parkeergarage stond.