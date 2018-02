Carnavalsvierders kiezen voor warme dierenpakken

Hoe dichterbij carnaval komt, des te meer gaat de voorkeur van veel feestgangers uit naar kleding die tegen de kou beschermt. Een belangrijk deel van het carnavalsgebeuren speelt zich immers buiten op straat af. „Veel mensen kopen een bontgekleurd jasje en combineren dat met andere fleurige kledij”, aldus een verkoper in een Roermondse carnavalswinkel. Je kunt daar ook makkelijk een warme trui onder dragen.

’Vers Tappen’

Streekgenoot Max Verstappen is in Midden-Limburg intussen opvallend aanwezig met het kenmerkende zwarte F1-trainingspak met opschrift „Vers Tappen.” Een carnavalswinkel in Den Bosch, oftewel Oeteldonk, prijst de daar populaire boerenkielen aan. Een winkel in Breda ziet een speciale rol weggelegd voor de Amerikaanse president middels een speciaal Donald Trumpkostuum incluis pruik en masker. Wordt het een trend? Dat is vooraf moeilijk te voorspellen, zeggen medewerkers van carnavalswinkels.

Wel zijn er natuurlijk de blijvertjes: de piratenpakjes, de heksen, de ridders en prinsessen, nonnen, paters, oermensen met knots, en niet te vergeten de indianen en cowboys, vooral in trek bij de jongens. Ook gezien dit jaar: de cannabisoutfit, een donkergrijs tweedelig pakje met stropdas, geheel voorzien van afbeeldingen van wietplanten.