Veiligheidsdienst VS over cocaïnevondst Witte Huis: ’Gebrek aan bewijs’

Beeld ter illustratie: het Witte Huis Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaanse Secret Service heeft het onderzoek afgerond naar de recente vondst van een zakje cocaïne in het Witte Huis. De drug was aangetroffen in een kluisje waar bezoekers hun elektronica moeten achterlaten. Het onderzoek heeft geen verdachte opgeleverd.