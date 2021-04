Rotterdammers genieten volop: ’Dit is helemaal geen straf’

In de Voorschoterlaan hebben de kinderen uit de straat toch nog een manier gevonden om een extra zakcentje te verdienen. Omdat van enige concurrentie geen sprake is, kunnen hun spaarpotten aan het einde van de dag flink worden gevuld.

De zakjes chips, pakjes drinken en snoepzakken gaan namelijk als warme broodjes over de toonbank. De teller staat aan het begin van de middag al op ruim vijftig euro, vertellen de ouders die een oogje in het zeil houden.

„Ik vind het echt heel jammer dat de vrijmarkt niet door mag kan”, vertelt de tienjarige Phileine. „We waren vanmorgen een beetje bang dat dit ook niet mag. Maar de politie is al twee keer langs gereden en heeft er niets van gezegd. Op deze manier hebben we gelukkig toch nog samen een beetje plezier.

Voor de opbrengst hebben de kinderen ook al een bestemming gevonden. „Ik geef het aan een goed doel”, zegt Mees (10). „Wij willen er het liefst een paard van kopen”, vullen Phileine en Charlotte (8) aan.

Op de meeste plekken in het Rotterdamse centrum is van een Koningsdagsfeer geen sprake. Erik-Jan loopt in zijn oranje overall er dan ook een beetje verloren bij. „Ik had wel op een beetje meer sfeer gerekend”, bekent hij. Toch ziet de twintiger daar ook wel weer het voordeel van in. „Ik heb woensdagmorgen een sollicitatiegesprek. Als het vandaag te gezellig wordt, vrees ik bij dat gesprek vanwege mijn houten hoofd een flater te slaan.”

Bekijk ook: Veel steden te druk door mooi weer op Koningsdag

In het Vroesenpark is het halverwege de middag wel gezellig druk. Vriendengroepen en gezinnen hebben in groten getale bezit genomen van een van de ’coronacirkels’ in het gras. Met een hapje en een drankje genieten zij van de uitbundig schijnende zon.

Bij een groepje studentes zit de stemming er al goed in. „Op Koningsdag gingen we altijd naar een festival”, aldus Milou. „Nu dat niet mogelijk is, maken we er op deze manier maar het beste van. En dat lukt heel aardig.”

Haar vriendin Tessa beaamt dat. „Het is jammer dat je hier niets te drinken kan kopen en er ook geen toiletten zijn. Maar dankzij het mooie weer is het helemaal geen straf om op deze manier Koningsdag te vieren.”