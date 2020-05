Romantiek terugkeer wolf vervliegt door ’bloedbaden’

De wolf werd juichend ontvangen, maar maakt zich steeds minder populair. Ⓒ ANP

Juichend verwelkomden natuurliefhebbers de terugkeer van de wolf. Maar na een nieuwe serie aanvallen is van de romantiek weinig over. Waar stopt dit bloedbad? „Het wordt gevaarlijk als het dier zijn schuwheid verliest voor de mens”, waarschuwt baron Van Voorst tot Voorst, directeur van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Wordt het afschot of oneindig netten plaatsen?