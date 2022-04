Verdachte aangehouden na vondst dode man in Den Haag

Politie ter plaatse Ⓒ Regio 15

DEN HAAG - Agenten hebben zondagavond in een woning aan de Minckelersstraat in Den Haag een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats dood aangetroffen. Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dezelfde avond als verdachte aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf.