VVD Breda schakelt politie in door Grauwe Eeuw

Fractievoorzitter Thierry Aartsen nam het vorig jaar op voor een lokaal café. Dat had tijdens carnaval een grap gemaakt over Chinezen. Dit jaar werd het thema opnieuw opgeraked, waarna De Grauwe Eeuw op sociale media berichten plaatste waar Aartsen - met de wetenschap van nu - zijn vraagtekens bij heeft.

Zo schreef de actieclub ’binnenkort met maatregelen te komen à la De Grauwe Eeuw’, en specifiek tegen Aartsen: ’De fractievoorzitter maakt grapjes over in redface-kostuum naar de rechtbank komen, maar wij vermoeden dat het niet eens zo ver hoeft te komen.”

„Ik nam die club niet zo serieus”, raegeert Aartsen. „Het leek me een clubje internettrollen. Maar nadat ik vanochtend De Telegraaf opensloeg over de oproep tot moordaanslag op Sinterklaas, en las dat bijvoorbeeld de Coördinator Terrorismebestrijding de club noemt in zijn rapporten, heb ik toch contact gezocht met de politie.”

Lees hier: ’Oproep tot moordaanslag op Sinterklaas’

De politicus kreeg op Twitter teksten naar zich toe, die weinig bemoedigend zijn. ’Als jij met leugens denkt iets te bereiken, zul je er bekocht vanaf komen. Je hoort ZEER vlug hierover’, schreef De Grauwe Eeuw bijvoorbeeld. Aartsen: „Is dat bedreiging? Het is niet zo dat ik concrete bedreigingen heb ontvangen, maar als ik het nu allemaal lees, dan is het geen lekker clubje.”

Café-eigenaar gaat gewoon door

Ook café-eigenaar Johan de Vos heeft de berichtgeving met speciale aandacht gevolgd. Zijn café Boerke Verschuren had zijn voorgevel vorig jaar verkleed in Chinese sferen (’Boelke Velschulen - met carnaval kijken we nie zo nauw!’) en kreeg daarna de hoon van De Grauwe Eeuw over zich heen.

„Mijn telefoon stond vanochtend roodgloeiend”, zegt De Vos. „Iedereen in Breda kent de Grauwe Eeuw in relatie tot onze gevel. Nu staat de Grauwe Eeuw op jullie voorpagina als aanslagberamers. Eén plus één is twee.”

Bekijk ook: Oproep tot moordaanslag op Sinterklaas

Toch verwacht De Vos niet dat er ’gekke dingen’ gebeuren, zo benadrukt hij. „Je bent er wel even mee bezig, maar niet meer dan dat. Het is natuurlijk volkomen belachelijk wat die club doet, maar carnaval moet altijd een feest met een knipoog blijven, en daarvoor zullen we ons hard blijven maken.”