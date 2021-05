Attractiepark Julianatoren ontruimd na stroomstoring op eerste dag, bezoekers bevrijd uit attracties

„We hebben geluk gehad”, vertelt directeur Jeroen Buter aan Omroep Gelderland. „Het lukte ons redelijk makkelijk om de mensen uit de attracties te halen die normaal het moeilijkst zijn om te evacueren.”

Zo stond de achtbaantrein net op het punt om omhoog te gaan. „Doordat de trein redelijk onderaan stond, konden we de mensen met een steiger eruit halen. Als die helemaal bovenin had gestaan, had je een hoogwerker van de brandweer nodig gehad”, legt Buter uit.

Bekijk ook: Nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen gaan in

Netwerkbeerder Liander geeft aan dat de stroomstoring waarschijnlijk het gevolg is van werkzaamheden in de buurt. Daarbij is een stroomkabel geraakt. In totaal kwamen zo’n 1600 aansluitingen zonder spanning te zitten. De stroomstoring is opgelost en het pretpark voorziet geen problemen voor de komende dagen.