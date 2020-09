LIVE | 925 nieuwe besmettingen corona, hoogste aantal sinds april

Het aantal coronabesmettingen is zondag met 925 gestegen. Dat is de hoogste toename in een dag sinds 19 april. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4600 nieuwe positieve tests doorgegeven en verwerkt in het coronadashboard. Het aantal toegenomen ziekenhuisopnames en het dodental blijven gelukkig laag.

Een grote stijging in het aantal ziektegevallen eerder deze week bleek deels te komen door een technische storing, maar daarvan is nu geen sprake, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

De regio Haaglanden is de laatste dagen de grootste brandhaard. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden daar 184 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daaronder zijn 115 positieve tests in de gemeente Den Haag, 24 in Delft en 15 in Zoetermeer.

In Amsterdam-Amstelland werden 149 mensen positief getest, onder wie 132 in Amsterdam zelf. Rotterdam-Rijnmond noteerde 115 nieuwe coronagevallen. Daaronder waren er 78 in Rotterdam.

Corona in de provincie

Ook op andere plekken stijgt het aantal besmettingen. IJsselland (Zwolle en omstreken), Hollands Midden (Leiden, Gouda en omstreken) en Gelderland Midden (Arnhem en Ede) noteerden zondag hun grootste stijging in een dag sinds half april.

Het RIVM komt dinsdag weer met zijn wekelijkse overzicht. Vorige week meldde het instituut 3597 nieuwe gevallen in de zeven dagen ervoor. Dat was vrijwel gelijk aan het aantal positieve tests een week eerder. De week daarvoor, tussen 5 en 11 augustus, werden 4036 positieve tests geregistreerd.

Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer. Op zondag behandelden de ziekenhuizen 138 mensen vanwege het coronavirus, zestien meer dan op woensdag. Op de intensive cares liggen 33 coronapatiënten, twee minder dan op zaterdag, maar het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg met zes naar 105.

