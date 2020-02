Roemenië vervolgt 14 mensen om ’slavernij’ Duitse tieners

Aanklagers zeggen dat tieners van 12 tot 18 jaar oud zijn vastgehouden onder omstandigheden die neerkomen op slavernij. Ze moesten onder het mom van „heropvoeding” zware lichamelijke arbeid uitvoeren, werden van hun vrijheid beroofd en kregen soms geen eten.

Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2019 in een afgelegen gebied in Roemenië, meldt de overheidsdienst DIICOT, die is belast met de bestrijding van georganiseerde misdaad. De autoriteiten deden in augustus een inval in het behandelcentrum. Daar waren toen twintig jongeren aanwezig.

De autoriteiten vervolgen onder meer het Duitse echtpaar dat achter het project zit. Andere verdachten zijn een medewerker van de kinderbescherming die een oogje toekneep, plaatselijke medewerkers en mensen uit het gebied die de kinderen als arbeiders gebruikten, zegt een ingewijde.

Het Projekt Maramures kreeg geld vanuit de Duitse staat. De kinderen kwamen volgens de aanklagers uit „probleemgezinnen” en waren uit huis geplaatst.