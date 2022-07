Evacuatie van duizenden mensen op campings bij bosbrand Gironde

Volgens plaatselijke media moesten er 5000 tot 6000 mensen vertrekken. De brand in de buurt van de duinen en de kust is veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog.

Elders in het departement, circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, woedt ook een bosbrand. Daar zijn de ruim vijfhonderd bewoners van twee dorpen in de buurt van Landiras geëvacueerd. De brandweer heeft er vier blusvliegtuigen ingezet. De brandweer van Gironde bestrijdt de vuurzee met honderden brandweerlieden maar is de brand nog niet meester.