Evacuatie van duizenden mensen op campings in Zuidwest Frankrijk door bosbranden

Bent u op vakantie in het zuidwesten van Frankrijk en heeft u te maken met de bosbranden en de evacuaties? Wij horen graag uw ervaringen en uw verhaal. Wij zijn te bereiken via onze tiplijn of via m.vink@telegraaf.nl

De evacués zijn opgevangen in een expositiepark en op een parkeerterrein van een supermarkt in La Teste-de-Buch. Volgens de brandweercommandant is het uitgesloten dat ze woensdagavond kunnen terugkeren naar de campings, „want de brand is nog in ontwikkeling.” De bosbrand in de buurt van de duinen en de kust is volgens plaatselijke media veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog. „De vuurzee werd veroorzaakt door een voertuig dat in brand vloog door een elektrisch probleem”, aldus burgemeester Patrick Duvet.

Ⓒ ANP

Ⓒ AFP

Elders in het departement, circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, woedt ook een grote bosbrand. Daar zijn de ruim vijfhonderd bewoners van twee dorpen in de buurt van Landiras geëvacueerd. De brandweer heeft er vier blusvliegtuigen ingezet. De brandweer van Gironde bestrijdt de vuurzee met honderden brandweerlieden maar is de brand nog niet meester. Regiobestuurder Jean-Luc Gleyze heeft over het getroffen gebied bij Landiras gevlogen en zei dat het vuur zich over 5 kilometer uitstrekt en een enorme schade aanricht. Er zijn geen gewonden gevallen bij deze branden in Gironde.

Voor beide branden samen worden momenteel al 600 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen ingezet. Maar toch zijn de vlammen op beide locaties vooralsnog niet onder controle. De weersomstandigheden zijn dan ook erg ongunstig: er staat veel wind, het is snikheet in de regio en door de droogte van de voorbije weken is de flora ook erg vatbaar voor de vlammen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is onderweg naar de regio en probeert intussen meer manschappen op te trommelen.