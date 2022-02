Brokken beton kunnen uit viaduct over A1 bij Apeldoorn vallen

Het is volgens Apeldoorn al sinds 2016 duidelijk dat het ruim 50 jaar oude viaduct aan de onderkant betonschade heeft. Rijkswaterstaat heeft sindsdien niets gedaan, vindt de gemeente, behalve monitoren hoeveel beton afbrokkelt. De dienst zegt dat er nooit vooraf voorspeld kan worden wanneer er weer stukjes beton naar beneden vallen. De gemeente maakt zich daarom zorgen over de veiligheid van Apeldoorners die het viaduct gebruiken en de veiligheid van berijders van de A1.

De zaak is in een stroomversnelling gekomen doordat de voorzieningenrechter in Arnhem onlangs een verkeersbesluit van de gemeente na bezwaren schorste. Dat besluit was nodig om een omleiding bij het viaduct te regelen, zodat Rijkswaterstaat aan het werk zou kunnen gaan. De voorzieningenrechter vindt echter dat het effect op natuurgebied de Veluwe onvoldoende gewogen is. Ook is niet duidelijk of hulpdiensten Radio Kootwijk op tijd kunnen bereiken, als het viaduct dicht is. Maar dat heeft Rijkswaterstaat geregeld met een grondeigenaar, zegt Apeldoorn, en de gemeente gaat dat nu checken bij de hulpdiensten.

Door de procedures kan het herstel van het afbrokkelende viaduct nog jaren gaan duren, vreest Apeldoorn. De gemeente wil dat het viaduct als onveilig wordt bestempeld en direct wordt gesloten.