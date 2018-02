Sint-Eustatius woest op Nederland: flagrante schending

Sint-Eustatius spreekt van een ,,flagrante schending" van artikel 73 van het handvest van de Verenigde Naties (VN). Ⓒ Hollandse Hoogte

WILLEMSTAD - In opdracht van het bestuur van Sint-Eustatius heeft een Amerikaans advocatenkantoor per brief staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) gesommeerd de beslissing in te trekken om de regering van het eiland opzij te zetten. Knops kondigde deze week aan het democratisch gekozen bestuur van het eiland aan de kant te schuiven en een eigen rijkscommissaris aan te stellen.