Stikstofcrisis: 2021 is jaar van de uitvoering

Terwijl iedereen aan het Binnenhof wist dat de rekening in de miljarden zou lopen, ontbrak die rekening in de Miljoenennota. In het najaar en afgelopen lente trok het kabinet alsnog miljarden uit voor het hoofdpijndossier. Komend jaar moet het aankomen op de uitvoering. Een deel van de eerder uitgetrokken bedragen gaat naar boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw en boeren die willen stoppen. Verder komt er meer geld voor natuur.