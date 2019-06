Onderzoek ook geweld in andere zorg

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Het zou goed zijn om te onderzoeken of elders in de zorg net zoveel geweld voorkwam en voorkomt als in de jeugdzorg. Dat zegt Micha de Winter, voorzitter van de commissie die zich over de wanpraktijken in de jeugdzorg heeft gebogen. Veel van wat hij daar is tegengekomen, ziet hij ook in andere sectoren terug.