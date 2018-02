Krakers decennialang gekraakte ADM-terrein krijgen uitstel

De eigenaren van het ADM-terrein procederen al jaren tegen krakers en de gemeente Amsterdam omdat zij het terrein willen ontwikkelen en daar scheepsbouwbedrijven willen vestigen. De krakers, een groep van zo’n 200 mensen waaronder kinderen, verzetten zich daar met hand en tand tegen. De rechter dwong de gemeente Amsterdam eerder om het terrein te ontruimen. Dat zou per 15 februari gebeuren, maar de Raad van State heeft de ontruiming nu op de lange baan geschoven.

Uiteindelijk moeten de krakers wel weg, maar wanneer is nog niet bekend. Eerst wordt de inhoudelijke zaak nog behandeld. Daarvoor is nog geen datum geprikt. Volgens de Raad van State is van belang dat eerst de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd zijn. Pas als die zijn toegekend, kunnen werkzaamheden plaatsvinden en is er een spoedeisend belang om het terrein te ontruimen.

De Raad van State gaat ervan uit dat “hangende de periode waarin het besluit is geschorst, de bewoners van het terrein doorgaan met zoeken naar alternatieve huisvesting, waarbij van belang wordt geacht dat de bewoners erkennen dat het gebruik van het terrein eindig is”, zo luidt de uitspraak.