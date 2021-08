Een van de grootste Afghaanse steden valt in handen van Taliban

Ook de Taliban zelf claimen de stad in handen te hebben. Volgens een woordvoerder hebben militairen in de stad zich overgegeven.

Eerder meldde een journalist ter plaatse al dat het belangrijkste politiebureau van de stad door de Taliban zonder verzet was ingenomen. Een woordvoerder van de extremisten meldde op Twitter daarover dat „de vijand” gevlucht is. Volgens hem hebben de Taliban tientallen militaire voertuigen, wapens en munitie in handen gekregen.

„Tot vanmiddag was de situatie in de stad normaal”, zegt een inwoner van Herat tegen AFP. „Aan het einde van de middag veranderde alles. Ze (de Taliban red.) trokken haastig de stad binnen. Ze hesen hun vlaggen in elke hoek van de stad.” Een lokale politicus zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat de Taliban net als in andere steden gevangenen heeft vrijgelaten, nadat de gevangenis werd ingenomen.

Taliban veroveren in rap tempo

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten en de Taliban veroveren in rap tempo gebieden en steden. Eerder donderdag werd bekend dat provinciehoofdstad Ghazni is overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kabul. De Verenigde Staten hebben vanwege de opmars alle Amerikanen opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten.

Ook in Kandahar, in het zuiden van het land, wordt hevig gevochten. Ook daar zouden gevangenen door de Taliban uit een gevangenis zijn bevrijd. Nederlandse F-16’s hebben tijdens een internationale missie een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Sinds vrijdag hebben de Taliban zeker 11 van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan.