Arrestatie na schietpartij in Rozenburg

De politie hield kort na het schietincident nabij de woning een 37-jarige verdachte aan. Ⓒ GinoPress

ROZENBURG - Een man in Rozenbrug is maandag zwaargewond geraakt door een schietpartij in een huis aan de Bosseplaat. De politie hield kort na het schietincident nabij de woning een 37-jarige verdachte aan.