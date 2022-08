Reuzenschildpad stremt Brits treinverkeer

Het gewonde dier van zo’n 76 cm lang, werd rond half 1 gevonden op het spoor nabij Thetford. Drie treinen van treinmaatschappij Greater Anglia werden daarom geannuleerd. Het dier werd gespot door Diane Akers, die in tegengestelde richting reisde van Ely naar Norwich. Ze wist het dier te fotograferen en probeerde via Twitter Greater Anglia te waarschuwen. Na aankomst in Norwich waarschuwde ze de medewerkers van de treinmaatschappij, die na een opmerking van een agent - die haar tweet wél had gezien - in actie kwamen.

De reuzenschildpad, Clyde, was blijkbaar ontsnapt uit de Swallow Aquatics in East Harling en bleek al geraakt te zijn door een trein. Nadat hij gevonden was op het spoor door medewerkers van de spoorwegen is hij naar de dierenarts gebracht voor onderzoek.