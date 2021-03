Kamermeisje in België vermoord door psychiatrisch patiënt: ’Moest van de duivel’

De Albanese Xhuljeta Lala (33) werd vermoord door een psychiatrisch patiënt. Ⓒ Het Nieuwsblad

Sint-Pieters-Leeuw - De moord op kamermeisje Xhuljeta Lala (33) in het Best Westernhotel in het Belgische Sint-Pieters-Leeuw is het tweede familiedrama voor de Albanese familie Lala. In 2002 werden de ouders van Xhuljeta vermoord in haar geboortestad en ging ze met haar drie zussen en broer naar België, op zoek naar een beter leven.