Taakstraf voor stel dat kreupele Dixie met buks doodschoot

Dixie was een Amerikaanse Staffordshireterriër (type hond zoals op de foto). Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

ARNHEM - Een stel dat eind 2017 hun hond Dixie ernstig verwaarloosde en haar later met een buks doodschoot, is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en twee weken voorwaardelijke cel. Ook gaat de dierenpolitie toezicht houden op de dieren die ze nu in huis hebben, waaronder een nieuwe viervoeter van hetzelfde ras.