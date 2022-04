Week vol zomerse temperaturen voor de deur: ’Lokaal kans op 20 graden’

Zaterdag hebben we volgens Weeronline nog te maken met een afwisseling van droge perioden met zon en buien. Sommige buien zijn wat steviger met kans op hagel. Zondag kunnen in het noorden en oosten ook nog een paar paar buien voorkomen en wisselen zon en wolken elkaar af. In het midden is de kans op een bui veel kleiner en in het zuiden en zuidwesten is het droog. Daar is het dan ook wat zonniger.

Vanaf maandag laat de zon zich vaker zien en blijft het droog. Er is nog wel af en toe sprake van sluierbewolking, maar daar schijnt de zon goed doorheen. De temperatuur loopt op naar 11 graden in het noorden en naar 15 in het zuiden.

Dinsdag kan het 18 tot 21 graden worden en blijft het wederom overwegend droog. Wel is het af en toe nog bewolkt maar de zon zal ook flink schijnen.

Vanaf woensdag tot aan het paasweekend neemt de wisselvalligheid weer wat toe. Er is meer bewolking en ook zal het af en toe weer gaan regenen. Maar het blijft ook zonnig en relatief warm met temperaturen tussen de 15 en 21 graden.