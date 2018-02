Was Jack the Ripper de moordlustige Nederlandse zeeman Hendrik de Jong?

Volgens The Sun, die spreekt over ’een sinistere Nederlandse zeeman’, doodde De Jong na zijn moordpartijen in de Britse hoofdstad twee van zijn ex-vrouwen en maakte hij bovendien twee andere slachtoffers in België.

Ten tijde van de spraakmakende moorden in Londen, zou De Jong als steward hebben gewerkt op een schip dat heen en weer voer tussen Rotterdam en Londen. Op die manier zou hij de perfecte vluchtweg hebben gehad. Nadien sloeg hij op de vlucht naar de Verenigde Staten. Daar werd hij terechtgesteld voor de moorden in België en Nederland. Maar dat hij eigenlijk verantwoordelijk was voor nog veel meer moorden, dat wist de Amerikaanse rechter niet, zo schrijft The Sun.

Volgens Bondeson stond de Nederlander er destijds om bekend dat hij regelmatig prostituees bezocht. Ook werd hij beschreven als een pathologische leugenaar zonder empathie met een obsessie voor vrouwen. „Hij kende Engeland en Londen goed, sprak vloeiend Engels en past perfect in het plaatje van gewetenloze vrouwenmoordenaar. Als zeeman bevond hij zich in een ideale positie om ongemerkt moorden te kunnen plegen.” Volgens Bondeson komen de data dat De Jong in Londen was, bovendien overeen met de data waarop de vrouwen werden vermoord.

In 1888 werden in vier maanden tijd vijf vrouwen afgeslacht in het Londense Whitechapel. De slachtoffers waren allemaal gruwelijk verminkt. De identiteit van de dader, die door Britse media tot Jack the Ripper werd gedoopt, is nooit achterhaald.

De Jong is dan ook niet de eerste naam die opduikt. Zo claimde de Britse krant The Mail on Sunday in 2014 de identiteit te hebben achterhaald van de beruchte seriemoordenaar. Volgens de krant was een Poolse immigrant, Aaron Kosminski, zo goed als zeker de dader. Hij was destijds een van de zes hoofdverdachten.