Dodelijk incident springkasteel Australië eist zesde slachtoffer

Het ongeval gebeurde op een basisschool in Devonport, op het eiland Tasmanië, waar het einde van het schooljaar werd gevierd. De wind tilde het opblaasbare speeltoestel in de lucht, waarna kinderen volgens getuigen van een hoogte van zo’n 10 meter op de grond terechtkwamen. Vijf kinderen tussen de elf en twaalf jaar oud kwamen om het leven. Vier andere kinderen raakten ernstig gewond. Een van hen is zondag overleden, waardoor het totale aantal doden nu op zes staat. Twee van de zwaargewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, de andere is thuis aan het herstellen.

De politie zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen wanneer het onderzoek naar het ongeluk is afgerond. „We willen niet overhaast te werk gaan, maar we begrijpen ook dat de gemeenschap antwoorden wil”, zei politiecommissaris Darren Hine van Tasmanië.

Een online inzamelingsactie om de families van de slachtoffers te ondersteunen heeft inmiddels 1,3 miljoen Australische dollar (zo’n 825.000 euro) opgebracht.

Bekijk ook: Vijf kinderen omgekomen nadat springkussen metershoog de lucht in vliegt