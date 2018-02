Tweede ronde voor proef met bijstand Nijmegen

In Nederland experimenteren vijf plaatsen met proeven met de zogenoemde regelarme bijstand. Utrecht volgt later dit jaar.

In Nijmegen doen nu driehonderd inwoners mee. Zij zijn verdeeld in drie groepen. Een groep krijgt een uitkering, mag daarnaast bijverdienen en is verder helemaal vrij. De tweede groep mag ook bijverdienen en heeft verplicht een persoonlijke coach om weer aan het werk te komen. Voor de derde groep is alles bij het oude gebleven. De Radboud Universiteit onderzoekt de effecten van de proeven.

Het ministerie van Sociale Zaken gaf vorig jaar toestemming voor de proef, die tot het najaar van 2019 duurt. De bestuurders willen weten of werklozen actiever zijn als de regels verruimd worden. Dat is nooit eerder onderzocht. Wie in Nijmegen alsnog wil aansluiten, moet zich voor 10 maart melden bij de gemeente.