Kamer ongerust over onderdrukking Papoea’s

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Tweede Kamer is bezorgd over onderdrukking van de Papoea-bevolking in Indonesië. De SGP heeft er met steun van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, SP en PvdA vragen over gesteld aan minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken.