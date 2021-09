Man (20) en vrouw (18) overlijden nadat auto in water schiet

Buitenland

96-jarige nazi-oma opgepakt na vlucht met taxi

Een 96-jarige Duitse dame is vanwege haar nazi-verleden met de taxi op de vlucht geslagen. De Hamburgse politie zocht koortsachtig naar de vrouw, die donderdag in verband met haar werk als 18-jarige in een concentratiekamp voor de rechter had moeten verschijnen. Ze is ’s middags in het noorden van d...