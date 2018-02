Prestigieuze Cornell-universiteit onder vuur door ’Pig Roast’

Ⓒ Google Street View

NEW YORK - De prestigieuze universiteit van Cornell uit New York is serieus in de problemen geraakt door hun eigen studentenvereniging. De jongeheren van Zeta Beta Tau hielden een ’wedstrijd’ onder de leden, genaamd de Pig Roast. Hierin hielden de studenten punten bij inzake het aantal studentes waarmee ze in bed kropen en welk gewicht deze hadden.