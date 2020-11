Baasje in treurnis na dood hondje Macho door hap naar vuurwerk

Het hondje, Macho, was vrijdag in de achtertuin toen er iets over de schutting werd gegooid. Het beestje hapte en overleefde de klap niet. De bloederige beelden die de Gelderse dierenambulance al snel via sociale media verspreidde, zijn heftig en haalden het landelijk nieuws. Ook de politie is op de hoogte. Volgens de regiokrant is er rondgevraagd in de buurt, maar leverde dat niets op.

Wat er precies over de schutting werd gegooid, is niet bekend. ’Ik dacht dat ik een balletje ging vangen vanmorgen. Het was vuurwerk dat ontplofte in mijn bekje’, schreven de ontdane dierenhelpers nadien op Facebook.

Plas bloed

,,De knal ging door merg en been, zijn koppie ging opzij en ik zag al een plas bloed. Ik heb hem toen opgepakt, maar voelde het al. Het was echt vreselijk. Ik heb de poort nog opengedaan, maar zag daar niemand”, vertelt Daantje Weis (41) tegen de krant.

Toen de dierenambulance ter plaatse kwam, was het al te laat. „Hoe dan ook: vuurwerk en dieren gaan niet samen”, meldde de dierendienst dit weekend.

