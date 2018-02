Van Z. zat in de cel tijdens intocht Sinterklaas

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf. Op donderdag 16 november is Van Z. in de cel gezet, twee dagen voor de intocht van zaterdag 18 november. Op maandag 20 november is hij weer vrijgelaten. Hij zat vast op verdenking van opruiing, nadat hij eind oktober op Facebook had opgeroepen tot een moordaanslag.

Bekijk ook: Oproep tot moordaanslag op Sinterklaas

Eerder vandaag zei de burgemeester van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, al tegen De Telegraaf dat er maatregelen waren genomen om te zorgen dat Van Z. die dag niet in Dokkum zou zijn.

Opruiing

Van Z. beweert vanmiddag in een persbericht dat hij bij het Openbaar Ministerie heeft aangedrongen op een snelle strafvervolging. Volgens hem houdt de zaak geen stand bij de rechter.

Bekijk ook: Bizarre oproep tot moord op Sinterklaas

Het OM verdenkt hem van opruiing omdat hij op Facebook heeft opgeroepen tot een moordaanslag op Sinterklaas-acteur Stefan de Walle. Die aanslag zou moeten gebeuren tijdens de landelijke intocht, schreef Van Z. eind oktober. Daarbij zouden kinderen bedekt moeten worden onder stukken hersens en botsplinters, aldus Van Z. „Zo zijn we voorgoed van dat feest af.”

De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Het OM heeft nog geen vervolgbeslissing genomen, maar neemt de zaak hoog op. Om die reden is er al een officier van justitie op de zaak gezet.