RDW herstelt kilometerstand 42.000 voertuigen

Kilometerstanden van voertuigen worden op verschillende momenten geregistreerd, zoals bij de jaarlijkse APK of bij de tenaamstelling. De standen worden dan doorgegeven aan de RDW door bijvoorbeeld garagehouders. Maar daarbij wordt nog wel eens een foutje gemaakt. Dat leidt ertoe dat de RDW de reeks als 'onlogisch' bestempelt. Dit kan ervoor zorgen dat de auto moeilijker verkoopbaar is. Mensen die dit overkomt, moeten een officieel correctieverzoek indienen bij de RDW.

Met behulp van automatisering heeft de RDW nu uitgezocht bij welke voertuigen er bijna zeker sprake was van een menselijke fout bij de registratie. Dit zijn bijvoorbeeld logische reeksen die opeens onderbroken worden met een miljoenenpiek. De eigenaren van deze 42.000 voertuigen zijn per brief op de hoogte gesteld van de correctie.