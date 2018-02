Amerikaanse Senaat sluit budgetdeal

Het Pentagon krijgt voor de verbetering van het militaire apparaat 80 miljard meer te besteden dan nu en in het volgende fiscale jaar, dat 1 oktober begint, 85 miljard meer. De overheidsuitgaven voor andere doeleinden dan het leger gaan omhoog met 63 respectievelijk 68 miljard dollar. Daarvan is 20 miljard bestemd voor infrastructurele projecten.

De fractievoorzitters hebben tevens afgesproken een noodfonds op te richten om slachtoffers van calamiteiten te helpen en overheidsprogramma’s te financieren om het misbruik van zware morfine-achtige pijnstillers tegen te gaan, een groot probleem in de VS. De populaire gezondheidsverzekering voor kinderen (CHIP) krijgt financiële zekerheid voor de komende tien jaar in plaats van de huidige zes jaar.

„Het wetsvoorstel is het product van uitgebreide onderhandelingen tussen de leiders van het Congres en het Witte Huis”, zei de Republikeinse leider Mitch McConnell op de Senaatsvloer. „We hebben hard gewerkt om een gemeenschappelijke basis te vinden en zijn gefocust gebleven op het dienen van de Amerikaanse bevolking.”

De Democraat Chuck Schumer hoopt dat de overeenkomst, waarin ook een verruiming van het schuldenplafond is opgenomen, een eind maakt aan de periode van partijgebonden bekvechten over het overheidsbudget. De kans dat de overheidsloketten vrijdag opnieuw dichtgaan, lijkt door dit akkoord een stuk kleiner.

De voltallige Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog hun goedkeuring geven. In het Huis, dat al instemde met overheidsfinanciering tot 23 maart, speelt de discussie over de immigratiewetgeving nog een rol. De Democraten willen in ruil voor steun een toezegging voor de bescherming van 700.000 ingeburgerde buitenlanders, die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen.