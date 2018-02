Witte Huis verwacht snel budgetdeal

In het akkoord staan vermoedelijk hogere defensie-uitgaven. President Donald Trump kan daardoor de verkiezingsbelofte inlossen dat hij het Amerikaanse militaire apparaat zou gaan versterken. Om de Democraten tegemoet te komen wordt er volgens The Washington Post ook voldoende geld uitgetrokken voor sociaal beleid. Daarnaast komt er een calamiteitenfonds.

De vooraanstaande leden van de Senaat werken aan een plan de overheidsfinanciering te regelen voor twee jaar. Het Huis van Afgevaardigden heeft al zijn goedkeuring gegeven aan een begrotingsvoorstel voor de periode tot 23 maart. Het Pentagon kan tot september vooruit. Het Congres moet uiterlijk donderdagavond laat instemmen om te voorkomen dat de Amerikaanse overheidsloketten opnieuw dichtgaan.

’Bescherming dreamers’

Nancy Pelosi mengde zich in de discussie over het budgettair plafond. De leidster van de Democratische fractie in het Huis zei dat ze een overeenkomst pas zal steunen als voorzitter Paul Ryan meewerkt aan de bescherming van de zogenoemde ’dreamers’. Dat zijn jonge immigranten die de VS als kind illegaal binnenkwamen maar volledig zijn ingeburgerd.

Ryans Republikeinse collega in de Senaat, Mitch McConnell, deed al een toezegging voor een open debat over de immigratiewetgeving.